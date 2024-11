Lanazione.it - “Gli occhi della conoscenza” incontro con l'Associazione Archeosofica

Arezzo, 28 novembre 2024 – All’interno del ciclo di conferenze aperte al pubblico, dal titolo “EXPERIA – METAFISICA SPERIMENTALE”, sabato 30 novembre presso la sede dell’di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58 sarà presentato il terzoserie dal titolo: “Gli”. Sappiamo che l’uomo e la donna sono da sempre spinti a cercare di conoscere e indagare tutto ciò che lo circonda sul piano terreno e non solo. Anche Dante nella Divina Commedia ce lo ricorda quando fa dire a Ulisse: “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.” Per questo motivo sono nate in ambito scientifico numerose specializzazioni per analizzare e conoscere meglio il mondo in cui viviamo e anche noi stessi.