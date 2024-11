Lapresse.it - Giorgia Meloni chiama Francesca Ghio, lei: “Se sono morta a 12 anni è per persone come lei”

Leggi su Lapresse.it

hato la consigliera comunale genovese, che due giorni fa ha raccontato in aula consiliare di essere stata stuprata a 12“tra le mura di casa” “dal vostro bravo ragazzo”, un “dirigente” di Genova. “Buonasera presidente, sea 12è anche per colpa dilei – dicein un messaggio su Instagram – che pur avendo il potere nelle mani, pur avendo gli strumenti per cambiare, scelgono di guardare da un’altra parte”.“Ho parlato 20 minuti al telefono con il presidente. Se avessi assecondato il motivo della sua telefonata probabilmente sarebbe durata pochi secondi; giusto il tempo di lasciare che mi riportasse i complimenti per il coraggio e la vicinanza per il dolore” scrive viache, dopo la denuncia choc martedì in aula del consiglio comunale dove per la prima volta ha raccontato le violenze sessuali subite quando aveva 12, ha ricevuto una telefonata oggi dalla premier