Frizioni Lega-FI su Rai e sanità. Ma alla crisi ci ha creduto solo la Schlein

«Sono incapaci di governare il Paese, troppo presi a litigare tra di loro» Ellygongola per la notizia che arriva dal Senato alle 10 del mattino e testimonia come nel centrodestra non ci sia affatto quella «piena condivisione di vedute» riportata nella nota diffusa dopo il vertice andato in scena domenica sera a casa della premier Giorgia Meloni. La maggioranza infatti si spacca e il governo va sotto nella commissione Bilancio di Palazzo Madama sull'emendamento presentato dal decreto fiscale per la riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro anche per il 2025. La proposta di modifica, che aveva il parere favorevole di relatore e governo, viene infatti bocciata con 10 voti favorevoli e 12 contrari. A votare sì FdI e, mentre FI si unisce al no delle opposizioni che votano in modo compatto.