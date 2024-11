Anteprima24.it - FOTO/ Vittime della strada e sicurezza: formazione per gli studenti

Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina ha preso il via il ciclo di incontri informativi sullale rivolto ai giovaniprovincia di Avellino, un’iniziativa fortemente voluta dal Prefetto Rossana Riflesso, in collaborazione con la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando ProvincialeGuardia di Finanza, la Poliziale, i Vigili del Fuoco, l’ACI e l’Associazione Nazionale Familiari.Il progetto, concepito come un ciclo di incontri itineranti, toccherà diversi comuni del territorio irpino ed è destinato principalmente ai giovani neopatentati o a coloro che si preparano a conseguire la patente. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sui pericoli derivanti dall’eccesso di velocità, dalla guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope e dalla distrazione al volante.