Oasport.it - Eurolega, altro ko in volata per la Virtus Bologna: Paris si impone 81-78

LaSegafredonon esce dal tunnel di sconfitte. Decimo ko inper la squadra di Luca Banchi, che cade per 81-78 contro ilBasketball, sempre più sorpresa del torneo. Il solito Tj Shorts è protagonista assoluto con 19 punti e 9 assist, coadiuvato dai 15 di Maodo Lo. Non basta un Will Clyburn da 23 punti e un Cordinier per 16 aper ritrovare la vittoria.Partenza a razzo da parte della, con un Will Clyburn che fa pentole e coperchi firmando due delle tre bombe che provano subito a spezzare la partita, Splitter deve chiamare timeout sul 2-11. L’esterno americano è una furia ed è il principale fautore del +9 Segafredo sul 13-22, ma i francesi trovano la reazione con due triple di Maodo Lo e il semigancio di Hayes, è 21-24 al 10?.Sono Shengelia e Clyburn a tenere ancora avanti le V nere, ma dall’altra parte Parigi inizia a crivellare il ferro dall’arco dei 6’75 (50% all’intervallo) allargando la difesa di Banchi: parziale di 7-0 puntellato dalla tripla di Hifi per il 35-33.