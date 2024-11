Gaeta.it - Due 44enni denunciati a Fondi per riciclaggio, spaccio e detenzione abusiva di armi

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di due uomini di 44 anni a, accusati di reati gravi qualiai fini didi sostanze stupefacenti e possesso illegale di. Questo intervento, avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì, evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità nella regione.L’operazione scaturita da una segnalazione al 112I Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al numero unico d’emergenza 112, che ha avviato le indagini. Grazie a informazioni precise, gli agenti sono riusciti a individuare una vettura all’interno della proprietà di uno dei due indagati, che in quel momento non si trovava sul posto. L’auto in questione aveva targhe non corrispondenti al veicolo originale, un metodo usato spesso nel settore criminoso per eludere i controlli.