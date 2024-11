Biccy.it - Disintossicazione per Achille Costacurta, nuova vita in Spagna

L’estate scorsaè stato al centro di un’enorme polemica dopo alcuni sui commenti e post social controversi (alcuni dei quali riferiti a sua madre Martina Colombari). In pochi mesi però le cose sono cambiate molto, adesso il giovane parla ai suoi follower principalmente su TikTok e si è aperto sul periodo in cui è stato chiuso in un centro penale, sulle sue dipendenze e adesso anche sulla suainaggiorna sulla sua: “Dieci giorni senza”.Ad agosto il ragazzo ha rivelato: “Non sono sempre fatto. Se non mi credete farò un test. In passato le sostanze in qualche modo mi hanno sbloccato. Dico sbloccato nel senso di andare nei locali, uscire, perché prima invece non uscivo e mi vergognavo molto. Ero un ragazzino pieno di insicurezze e tante paure.