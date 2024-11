Ultimouomo.com - Dai dilettanti all'Europa senza mai cambiare allenatore

La quarta giornata di Conference League metterà di fronte due tra le poche squadre che finora sono riuscite a vincere le prime tre. Da una parte il Chelsea, vincitrice della Champions League nel 2012 (e 2021), che con Drogba, Lampard o Terry è stata per anni una delle squadre più temute d’, che sotto la guida del nuovo proprietario Todd Boehly sta accumulando giocatori su giocatori, da un campione del mondo come Enzo Fernandez a talenti come Cole Palmer o Christopher Nkunku, e che quest'anno sta faticosamente trovando la quadra con Enzo Maresca in panchina. Dall'altra l’Heidenheim. Una squadra che qualche anno fa non conosceva nessuno ine nemmeno in Germania, che rappresenta una città di 50mila abitanti, in una regione sconosciuta del Paese, nel mezzo tra Monaco di Baviera e Stoccarda, con uno stadio di appena 15mila posti.