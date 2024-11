Tvplay.it - Colpo Napoli, Conte lo riporta in Italia: rinforzo scudetto per il tecnico

Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a regalare ailin difesa: si tratta di un graditissimo ritorno per la nostra Serie A.La vittoria contro la Roma consente aldi mantenere la testa della classifica. Le cassandre che pronosticavano un possibile crollo azzurri nel novembre di fuoco devono ricredersi: Antoniofa sul serio e, al di là delle dichiarazioni legittime per spostare la pressione sulle dirette rivali, è pronto a lottare fino alla fine per le posizioni di vertice.Anche grazie ad una difesa che, al momento, è la seconda migliore del campionato. Se escludiamo la prima gara di campionato contro l’Hellas Verona, partita con la squadra ancora in costruzione, e il match con l’Atalanta, un unicum negativo a livello di prestazione, dove sono stati subiti 6 gol, ilha subito solo 3 reti.