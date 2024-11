Gaeta.it - Chieti si prepara a diventare città europea dello sport 2025, con l’attenzione sull’abruzzo

L'Abruzzo sia un'importante vetrina internazionale, conche è stata ufficialmente designataper il. Questo riconoscimento non solo sottolinea l'impegno per la promozionenella regione, ma rappresenta anche un'opportunità per valorizzare l'Abruzzo a livello globale, dopo una serie di eventi di richiamo che hanno già avuto luogo sul suo territorio.La cerimonia di apertura al Pala Santa FilomenaNella giornata di apertura, che ha avuto luogo presso il Centro Tecnico Federale della Pallamano nel Pala Santa Filomena, è intervenuto il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Presenti anche altre figure importanti, come il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. La cerimonia ha dato il via ufficiale a un percorso che porteràun punto di riferimento per losia a livello locale che internazionale.