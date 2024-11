Lanazione.it - Campionato Spezzino: Lakomotiv Losca tenta la fuga in Serie A

La Spezia, 27 novembre 2024 – Caratterizzata dal maltempo e dal rinvio di numerose gare la quinta giornata di andata deldi calcio a 7, affiliato Aics, InA continua la striscia positiva di Lakomitivche vince la quarta gara consecutiva elaal primo posto in classifica. Mvp della gara Simone Pruno, autore di due reti. Un super Mazzantini, autore di tre reti, trascina Avanti Tutta in una netta vittoria ai danni di Doi Fanti. Le altre gare inA annullate causa impraticabilità del terreno di gioco. InB solo due gare disputate: vittoria per Fc Pieve Fuoricampo e Alfredo Uomo. In evidenza l'attaccante della Pieve, Canese, autore di ben quattro reti e sempre più solo al vertice della classifica cannonieri. InC girone 1, le tre reti di Crivelli portano alla vittoria la Pizzeria dal Mancio; combattuta la gara tra Portovenere e Avis ma ad avere la meglio sono i borgatari.