Campionati giovanili La Vuelle Under 17 a tutto gas Grasso e Leonardi vedono l’Azzurro

Continua il periodo difficile per la VL anche nel campionato19, dove la formazione di coach Luminati incappa nella terza sconfitta consecutiva dopo un doppio supplementare. A Siena la TeamSystem inizia non nei migliori dei modi, soffrendo l’intensità dei padroni di casa e accusando subito uno svantaggio in doppia cifra alla sirena del primo quarto, 22-12, prima di ricomporsi e limitare lo svantaggio fino all’intervallo con il punteggio di 38-29. Al rientro in campo però è nuovamente Siena ad approcciare meglio, toccando il massimo vantaggio sul +15, quando però laha una reazione d’orgoglio e inizia la propria rimonta. Trascinata da Cornis e Aloi, autori rispettivamente di 23 e 22 punti, i biancorossi risalgono fino al -3 a fine terzo quarto e poi pareggiano la sfida a pochi istanti dalla sirena, ringraziando il ferro che rigetta l’ultimo tiro senese.