Brillante Romeo nel team Vaiano

Quarto arrivo in ordine di tempo in casa delAromitalia 3T. Dopo Iaccarino, Papo e La Bella, ecco la ligure Lucia, che debutterà nella massima categoria dopo gli ottimi risultati conquistati nelle categorie giovanili. Un altro innesto di assoluta qualita che va a rinforzare la squadra. Lucia è nata ad Imperia, classe 2006, ed ha iniziato a gareggiare a 8 anni seguendo l’esempio dei genitori, entrambi grandi appassionati di ciclismo. Il neo acquisto predilige i percorsi vallonati con strappi non troppo lunghi e selettivi, ha un buono spunto veloce e tiene bene in salita. Tra le più belle vittorie conquistate in carriera, oltre al titolo tricolore nel Campionato cronometro a squadre Donne Junior 2024, da ricordare le vittorie nella "Coppa di Sera" a Borgo Valsugana e la medaglia d’oro nella prova omnium dei Campionati Italiani su pista da esordiente del secondo anno.