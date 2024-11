Notizie.com - Black Friday, attenti alle truffe: il decalogo dell’esperto per evitare di essere ingannati

Leggi su Notizie.com

Domani, 29 novembre, è il giorno del. Ilperdi cadere in una delle tantepresenti sul web.I numeri del Portale del Cittadino relativifrodi su internet del 2023 sono allarmanti: circa 82mila segnalazioni sono arrivate, per oltre 19 milioni di euro di profitti illeciti.: ilperdi(Notizie.com)Il Responsabile dello Sportello Nazionale di Codici, Francesco Rossolini, ha parlato a Notizie.com, a nome dell’associazione di tutela dei consumatori, specificando: “Monitoriamo il fenomeno in generale quotidianamente, soprattutto a quelli online che cedono il passo più facilmente. Questo perché ci sono pochi controlli e la gente in un contesto dematerializzato cade più in una situazione del genere”.