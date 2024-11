Bollicinevip.com - Barbara d’Urso torna in Rai, l’indiscrezione: “Da maggio di nuovo in tv”

Leggi su Bollicinevip.com

Previsto peril ritorno diin tv, approderà in RaiDopo una lunga assenzain tv, la conduttrice sbarca in RaiDa tempo si parla di un presunto ritorno diin televisione dopo una lunga assenza, i rumors trapelati fino ad ora sono stati molti ma nessuna notizia ad oggi è stata confermata.Nelle scorse ore Roberto Alessi sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che la nota conduttrice tornerà in Rai, ha anche rivelato che le fonti sarebbero autorevoli. Queste le sue parole: “in Rai. Me lo assicurano e le fonti sono più che autorevoli. Incrocio le dita per lei.” Sulla copertina di Novella 2000, invece, si legge: “: è fatta,in Rai. Dadiin tv, ci assicurano.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Alessi (@alessi.