Ilrestodelcarlino.it - Area camper, assolti gli ex amministratori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inchiesta sull’in località Boccioni a Fiastra: prosciolti dall’accusa di abuso di ufficio l’ex sindaco Sauro Scaficchia, l’ex vicesindaco Claudio Castelletti e l’ex assessore Stefano Baldi. Rinviato a giudizio Fabio Cagnini, nipote dell’ex sindaco e imprenditore edile, accusato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture: la sua impresa si era aggiudicata i lavori e la gestione dell’. Scaficchia era sotto accusa in qualità di sindaco dal maggio 2019 e vice sindaco dal 2014 al maggio 2019, Castelletti come sindaco dal 2014 fino al maggio 2019 e poi vicesindaco, mentre Baldi era di assessore. I fatti sarebbero avvenuti dal 2014 al 2021. A sollevare il caso erano stati due esposti alla procura da parte dell’opposizione. Secondo l’accusa, Scaficchia e Castelletti non avrebbero comunicato per iscritto al concessionario l’intenzione di risolvere la convenzione per la concessione dell’attrezzata per, stipulata con Cagnini Costruzioni nel 2014 per 20 anni.