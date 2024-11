Ilgiorno.it - Adolescenti difficili: "Si sentono cittadini ma trovano il deserto. Dobbiamo affiancarli"

"Ho accolto nelle mie comunità anche ragazzi del Corvetto, stranieri e italiani. La mia impressione è che in una società competitiva come la nostra si sentano scartati, allora scattano meccanismi che possono portare alla rabbia, manifestata anche in modi violenti come quelli che abbiamo visto in questi giorni". La riflessione è di don Massimo Mapelli, di Caritas Ambrosiana, che ha fondato l’associazione “Una casa anche per te“ e che gestisce diverse comunità per minori stranieri non accompagnati e non solo. Pensa che la rabbia sia frutto di problemi precedenti, non risolti? "Sì. La rabbia esplosa con questo episodio, la morte di Ramy Elgaml, è precedente. Pensiamo agliche vivono al Corvetto, e in generale nelle periferie considerate, nei contesti popolari: molti sono ragazzi italiani di seconda generazione, alcuni nati qui da genitori stranieri, mentre altri hanno raggiunto la famiglia in un secondo momento.