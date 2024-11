Quotidiano.net - Von der Leyen bis. La maggioranza si allarga. Ma i gruppi sono divisi

di Cosimo Rossi ROMAa destra e a manca il pastore tedesco di consensi Manfred Weber. Alla vigilia del voto odierno alla Commissione bis guidata da Ursula von deril potente leader del Ppe rivendica la strategia dell’attenzione strabica che si è resa necessaria per sostenere un governo europeo che da un lato, dopo il fallimento anticipato del Greeen new deal, manca di indirizzi strategici netti e dell’altro continua a infrangersi sui nazionalismi. Oggi infatti la seconda Commissione a guida von derha bisogno di tutti i voti possibili per superare lo scoglio del Parlamento con un consenso rassicurante, viste le numerose defezioni tra franchi tiratori e altri obiettori. Riconoscendo il contributo essenziale dei conservatori italiani di Fratelli d’Italia per risolvere l’impasse sui vicepresidenti, dove si incrociavano i veti popolari alla socialista spagnola Teresa Ribera e quelli socialisti all’italiano Raffaele Fitto, Weber rivendica di aver lavorato "a un ampio centro nel Parlamento europeo, dai Verdi all’Ecr, verso una parte ragionevole delle forze conservatrici".