Vedo nero ma era Neri! | il caso di Pierina diventa una hit sul web

Rimini, 27 novembre 2024 – Una canzone dedicata aldiPaganelli è apparsa sul canale YouTube ‘Sulle tracce del crimine’, dedicato a inchieste di cronaca nera e dedicato all'esplorazione di casi criminali reali, misteri irrisolti, indagini su delitti che hanno segnato la cronaca e casi di persone scomparse. "Una notte oscura in un paese muto, qualcosa è successo il mistero è accresciuto, un uomo camminava nessuno lo vedeva, qualcuno lo seguiva e lui non lo sapeva. Gli occhi fissi della cam3, gli occhi scuri nessuno sa com'è, e come un gioco di illusioni ingannevoli,segreti inenarrabili.ma erama era". È la prima strofa della canzone e fa riferimento proprio a quella che la Procura definisce la prova regina, grazie alla quale Louis Dassilva è stato iscritto nel registro degli indagati per il delitto dell’infermiera 79enne,Paganelli, nel parcheggio della sua abitazione in via del Ciclamino, a Rimini.