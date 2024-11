Tutto ripreso Madonia fuori da Ballando con le stelle la vera reazione di Federica Pellegrini alla lite con Selvaggia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Angeloè stato eliminato dacon lea causa di un acceso scontro conLucarelli. Durante un’intervista al Corriere della Sera, il maestro di danza ha espresso il suo rammarico per non aver protetto, sottolineando che, dopo l’incidente, la sua esclusione dal programma è stata una “doccia fredda”. Ha ammesso di non essere riuscito a gestire bene la situazione, spiegando che, pur essendo un professionista della danza, non è altrettanto esperto nella gestione della comunicazione.Latrae Lucarelli è scoppiata nella puntata del 23 novembre, quando la giudice aveva fatto una battuta su Sonia Bruganelli cheha mal tollerato. Rispondendo a tono e con evidente irritazione, il danzatore ha criticato i giurati per aver messo troppo in discussione la sua vita privata anziché concentrarsi sul ballo.