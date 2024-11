Ilfattoquotidiano.it - Sposa a 13 anni, madre a 15, dà alla luce 13 figli: la storia di Maria Amalia di Sassonia, la prima regina di Napoli, in scena al Teatro San Carlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“E se non dovessi piacergli?”, si chiedeva durante il viaggio da Dresda a. Come ogni ragazzina palpitante al primo incontro. Arrivò con il batticuore, non aveva mai incontrato il promesso sposo. Ad accogliere, re die di Sicilia, su una magnificente carrozza reale, fu una città festante, illuminata da migliaia di ceri bianchi, ovunque sulle facciate dei palazzi e delregio San, di cui erano appena terminati i lavori, fiaccole anche sulle imbarcazioni cullate dal mare e dluna. Invece si piacquero all’istante. Comincia così, “Iodidi“, scritto e diretto da Stella Leonetti, pupilla di Dario Fo, ideatrice del Capalbiocinema Short Film Festival e regista di “Vernissage! 1607, Caravaggio”, premiato con il Globo d’oro, e di una serie web sull’illuminismo napoletano.