Siviglia | il Siviglia convoca l’assemblea degli azionisti per il 10 gennaio

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-26 21:38:19 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Luiha annunciato una delle date più attese e controverse per ciò che comporta: Assemblea generaleche quest’anno, dopo due riunioni straordinarie, vivrà la sua riunione annuale una volta terminato l’anno solare 2024, fissato per il 102025. “Il Consiglio di Amministrazione del Sevilla FC ha deciso che la prossima assemblea generalesi terrà dopo Natale, il 102025. Fatto salvo il fatto che verrà pubblicato a tempo debito l’ordine del giorno, che comprenderà necessariamente la nomina del nuovi amministratori e l’approvazione del bilancio, la decisione è anticipata affinché glipossano tenerne conto nell’organizzazione di date così particolari.