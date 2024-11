Ilveggente.it - Sinner, troppo silenzio: l’apparenza non inganna

, dopo il brano e le speranze, l’affondo finale: c’è. A Torino non c’era. E non era neppure a Malaga, sebbene in tanti abbiano sperato, fino all’ultimo giorno, di vederla comparire come per magia in tribuna. Nulla di tutto ciò è invece accaduto, a conferma del fatto che, molto probabilmente, Jannike Anna Kalinskaya non sono più, ormai, una coppia. Si è preferito concedere loro il beneficio del dubbio, fino ad un certo punto, ma gli indizi, adesso, sembrerebbero davvero inequivocabili.non: la foto dice tutto (LaPresse) – Ilveggente.itSarebbe interessante capire perché e cosa sia accaduto fra loro, ma tant’è: conoscendoli, riservati come sono, nessuno dei due si sbottonerà mai fino a raccontare le reali motivazioni alla base di questa separazione del tutto inaspettata.