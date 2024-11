Serie C 2024 2025 | la Juventus Next Gen delude ancora solo 0-0 con la Turris

Leggi su Sportface.it

LaGen non va oltre uno scialbo 0-0 in casa contro lae rimane al penultimo posto del girone C, l’ultimo sul campo vista la penalizzazione del Taranto. Una partita brutta e povera di idee quella dei bianconeri U23 guidati ora da Massimiliano Brambilla. Nel complesso, comunque, una prestazione quantomeno solida per la squadra B della Juve sulla quale appigliarsi in vista dei prossimi weekend.Parte bene laGen e con Guerra va al tiro al minuto nove, ma c’è una gran parata di Marcone. Per larisponde Boli, tuttoin area ma riesce a calciare fuori. Dopo un pasticcio del portiere bianconero Daffara, con la palla che balla pericolosamente sulla linea, si fa vederela formazione campana con Ekuban e il suo colpo di testa impreciso. Quindi, i ritmi cominciano sempre più a calare e nel secondo tempo (in cui esce Anghelé all’intervallo, lui che sarebbe potuto essere convocato da Motta per far salire a 15 i giocatori di movimento) le occasioni vere si contano con lanternino.