Seconda Categoria / Terre del Lacrima, torna Mattia Bocchini

Dopo l’esonero, e due settimane con la squadra affidata a ‘Gilda’ Giuliani,il tecnico pronto a far bene e puntare a rilanciarsi personalmente e di squadraVALLESINA, 27 novembre 2024 – Dopo l’uscita di ‘Gilda’ Giuliani Ledele mistersi sono stretti di nuovo la mano per ricominciare un percorso e perseguire gli obiettivi che insieme ad inizio stagione di stagione avevano programmato., dopo la sconfitta interna contro Le Torri Castelplanio, era stato sostituito dal mister senigalliese che aveva diretto la squadra per due partite.Domanisarà al campo per gli allenamenti pronto a preparare e dirigere la squadra che sabato prossimo sarà ospite della cocapolista Arcevia.©riproduzione riservata L'articolodelproviene da Lo sport della Vallesina.