Schio cede al Basket Landes partita e primato nel girone di Eurolega femminile

Finisce con una doppia beffa la prima fase del Familain. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos perde a Mont de Marsan contro ilper 68-59 e si vede sfilare proprio dalle francesi il primo posto nelA. Decisivi i 12 punti di Sixtine Macquet e Luisa Geiselsoder, mentre dall’alta parte non bastano i 15 di Janelle Salaun e Costanza Verona che sfiora la doppia doppia (10 e 9 rimbalzi). Per le orange, oggi senza Juhasz e Panzera, la seconda fase partirà l’11 dicembre con calendario ancora tutto da definire (e Mersin che osserverà dalla sua quota di 6-0 in entrata dal gruppo B).Il primo quarto parte con una specie di show a firma Verona-Laksa-Salaun, che creano seri problemi alla difesa di casa. Poi si unisce Andrè e, nel giro di 5 minuti,è avanti 4-14.