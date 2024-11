Gaeta.it - Riforma del Test di Medicina: Un nuovo sistema di accesso dal 2025-2026

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Senato ha approvato unasignificativa per l’alla facoltà die Chirurgia, che entrerà in vigore dal. Questa iniziativa segna la volontà di ridurre il numero chiuso e cambiare il modo in cui gli studenti possono avvicinarsi a questo campo di studi. Con 87 voti favorevoli, 40 contrari e 18 astensioni, il progetto di legge introduce un semestre aperto a tutti gli studenti, creando un “semestre-filtro” che porterà a unpiù equo e meritocratico.Il semestre-filtro: come funzionaLaprevede un primo semestre in cui ogni studente potrà iscriversi senza dover affrontaredi ammissione. I partecipanti dovranno superare esami specifici e la loro ammissione al secondo semestre sarà determinata dai risultati ottenuti, nonché dalla loro posizione in una graduatoria basata sui crediti acquisiti.