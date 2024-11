Biccy.it - Retroscena Verissimo: Basciano sulle sue ospitate e quelle di Sophie

Leggi su Biccy.it

AlessandroCodegoni sono tra i personaggi che hanno collezionato piùnegli ultimi anni. L’ex gieffino ieri nel podcast di Fabrizio Corona ha svelato deiche riguardano proprio le sue apparizioni edinel salotto di Silvia Toffanin. Stando alle parole di, la Codegoni per la sua ultima ospitata sarebbe stata aiutata da un team che le avrebbe detto cosa dire a Silvia.“Quando un mese fa è andata a, io so benissimo, per certo che ci sono persone che le hanno detto cosa dire e come dirlo, e so anche chi sono queste persone. Le hanno detto cosa dire, cosa fare e come comportarsi in trasmissione. Perché due giorni prima della puntata si sono visti le sere per organizzare e programmare quello che poi doveva essere l’intervento per ripulire la sua immagine da quello che aveva dichiarato l’anno scorso nei miei confronti.