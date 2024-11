Resovia-Conegliano oggi in tv | canale orario e diretta streaming Champions League femminile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per il terzo turno della Pool A della Cev2024/di. Le pantere di Daniele Santarelli, nettamente prime nel campionato italiano, affrontano una nuova trasferta in Europa per consolidare il primo posto nel raggruppamento. Dall’altra parte della rete c’è la compagine polacca guidata da Michal Masek, che dopo i successi ottenuti contro Plovdiv e Zagabria vuole sfruttare il campo di casa per provare a strappare punti alla corazzata veneta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 novembre alla RCWS Podpromie di, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Developrese A. Carraro Imocodella massima competizione continentale per club.