Liberoquotidiano.it - "Questo mi preoccupa": la risposta di Fonseca a Pellegatti sconcerta i tifosi del Milan

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Dobbiamo essere più equilibrati per non prendere gol, ma sono soddisfatto: tre partite e nove gol. Miperò la difesa, come si allena il problema? Farò vedere l'errore, perché non mi sembra che si possa lavorare in altro modo”. Ha detto così Paulodopo la vittoria per 3-2 sul campo della Slovan Bratislava, arrivato soffrendo non poco. La difesa continua a latitare, prendendo un gol, soprattutto il primo, arrivato grazie a errori basilari della squadra rossonera.to: “Ci esercitiamo tutte le volte sulle palle ferme, lo dico da ex difensore centrale, non avevo grande qualità, anche se mi piace il gioco offensivo — ha detto dopo la partita in conferenza stampa, rispondendo alla domanda del giornalista Carlo—. Per essere forte davanti dobbiamo essere forti dietro.