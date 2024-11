Calcionews24.com - Pagelle Inter-Lipsia, Top e Flop del match di Champions League

Leggi su Calcionews24.com

I voti, i top eai protagonisti delvalido per la 5ª giornata diL’vince 1-0, rafforza le sue credenziali per l’accesso diretto agli ottavi, mentre ilnon riesce a fare il primo punto nonostante una ripresa in crescita, non sufficiente per meritarsi il pareggio. Ecco .