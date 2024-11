Spazionapoli.it - “Occupazione di suolo pubblico” scoppia il caso dopo i festeggiamenti per Maradona

Un episodio molto particolare è accaduto in queste ore, proprio a ridosso dell’anniversario della morte di Diego Armando. Le ultime ore in quel di Napoli sono state contraddistinte dal ricordo di Diego Armando: il 25 novembre c’è stato l’anniversario della scomparsa del Pibe de Oro, occasione che ha spinto tanti napoletani a ricordare Diego nei modi più disparati.All’esterno dello Stadio intitolato proprio al campione argentino si è svolta una fiaccolata in ricordo di, con un clima da brividi: fumogeni, cori e tutto l’amore che il popolo napoletano non manca mai di mostrare nei confronti dell’eroe sportivo più amato di tutti i tempi.C’è stato, però, anche un episodio molto particolare che sta richiamando l’attenzione dei media: una multa, infatti, è scattata per l’esposizione di una ‘bandiera’ in quel di Piazza Plebiscito.