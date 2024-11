Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Lipsia: Zielinski da interno porta qualità

Leggi su Inter-news.it

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di.HABITAT SPECIFICO – La Champions League è l’habitat diin maglia. Almeno per ora. Fin dall’esordio col City il polacco ha dimostrato di essere un’alternativa preziosa comeno di centrocampo. E colha mostrato ancora meglio quanto le suepossano aiutare la squadra.RUOLO PREFERITO – Nella sfida coi tedeschi l’ex Napoli è partito comeno sinistro di centrocampo. Quello che per sua stessa ammissione sente come il suo ruolo. Quello dove ha giocato di più. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:ha tenuto la sua posizione preferita, ma ha anche svariato a seconda dei movimenti dei compagni.