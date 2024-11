Lanazione.it - “No“ alla violenza contro le donne. Il grido dei volontari dell’Avis

Leggi su Lanazione.it

Quest’anno come non mai Avis Magione ha voluto mostrare la sua solidarietà nella Giornata Mondialelasulle. Numerose infatti le iniziative organizzate il 25 Novembre, alcune delle quali avviate già sabato 23, festa del patrono San Clemente. Per tre giorni il rosso ha colorato il centro storico, con fiori, tappeti, fiocchi e scarpette posizionate a terra o appese sugli alberi. Il rosso ha dominato anche le notti magionesi, grazie all’illuminazione speciale della Torre dei Lambardi. Lunedì 25 protagoniste sono state le pagine Facebook, Instagram e TikTok della sezione, con la pubblicazione di un reel che ha riscosso in poche ore centinaia di like, e delle foto di alcuni consiglieri con un segno rosso sul viso (foto), simbolo molto utilizzato anche in eventi sportivi e trasmissioni televisive per sensibilizzare sull’argomento.