Cityrumors.it - “Natale è speciale, finalmente con Giorgia e Arianna”, parla la mamma della Premier

Leggi su Cityrumors.it

La madrepresidente del Consiglio, Anna Paratore, spiega il motivo per cui va in giro per i mercatini del Lazio e il suo rapporto con le figlieE’ una, una delle più importanti che ci sono in Italia. Si chiama Anna Paratore ed è la madre del presidente del ConsiglioMeloni e ancheresponsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia. Su di lei si sono dette tante cose, ma quello che più colpisce è la normalità con la quale si interfaccia ogni giorni, fino a partecipare ai mercatini del Lazio per poter vendere candele artigianali.“con”,la(Screenshot Cityrumors.it)Una cosa che, lì per lì, ha cerato stupore ma allo stesso tempo anche una certa meraviglia e soprattutto semplicità. Ed è una delle cose che più spaventa perché la gente non è abituata a vedere un parente di una persona così importante, fare una vita non solo normale ma anche semplice.