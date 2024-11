Ilgiorno.it - Milano, il professor Giancarlo Comi, fra i massimi esperti di Sla e sclerosi multipla, stroncato da un malore a 76 anni

, 27 novembre 2024 – Unimprovviso che l’ha colpito giovedì scorso, mentre era impegnato in un convegno, non gli ha lasciato scampo. Si è spento ieri, martedì 26 novembre, all’età di 76il, fondatore nel 2004 dell’Istituto di Neurologia sperimentale all’ospedale San Raffaele di, di cui era anchee onorario, luminare della materia e fra idi. Dal 2013, come presidente della European Charcot Foundation – Fondazione che si occupa di ricerca ai più alti livelli di ricerca e studi contro la– ha supportato e guidato ricerche fondamentali su questa neuropatologia. Nel suo impressionante curriculum di medico e ricercatore si contano la partecipazione a 600 convegni, oltre mille articoli scientifici.