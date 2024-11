Ilfattoquotidiano.it - Libri per bambini da leggere a novembre: un viaggio per educare i più piccoli alla gentilezza con il sarto Tonio Taglietti

Ma cos’è la? Come si insegna ai? Tante sono le domande che gli adulti si pongono su come. Il buon esempio quotidiano dell’adulto è il punto di partenza per spiegare e trasmettere questo importante valore ai, un esempio fatto di parole gentili, di comportamenti rispettosi e di attenzioni. Essere gentili al mondo d’oggi è raro, ma non impossibile. Bisogna “praticare” attraverso le azioni, gli atteggiamenti, i comportamenti e le parole nel pieno rispetto di se stessi e degli altri, garantendo un mondo migliore, andando oltre i confini dei diversi paesi e delle diverse culture, etnie e religioni.Occorre insegnare aicome praticare del bene: salutare, ringraziare e chiedere “per favore”, ascoltare e aiutare chi si trova in un momento di difficoltà.