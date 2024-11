Ilrestodelcarlino.it - Lettera a Babbo Natale, il desiderio di Samuel: “Fammi avere la protesi”

Bologna, 27 novembre 2024 – La letterina aè imbucata. Con tanto di firma: un gigantescoa matita subito sotto i nomi di mamma e papà, Francesca e Giorgio.è un bel bimbetto, dallo sguardo vispo, di sei anni e abita in una provincia del Veneto.ha unbruciante: unanuova per uno dei femori affetto da una grave patologia.e i suoi magici elfi lo accontenterebbero di certo se non fosse che stavolta, a ostacolarli, ci si è messa l’alluvione dell’ottobre scorso. Il diluvio che si è abbattuto su Bologna e sull’area metropolitana ha fatto straripare il fiume Idice che ha allagato il CentroInail a Vigorso di Budrio. Obbligandolo così a chiudere i battenti. La buona notizia, comunque, c’è. “Il Centro, in modo presumibile, riaprirà a fine gennaio”, fanno sapere dalla struttura che, all’indomani dell’alluvione, ha contattato tutti i pazienti, spiegando la situazione e dirottandoli, ove possibile, sulle sue filiali a Roma e Lamezia.