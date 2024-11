Lanazione.it - La Lorese si presenta alle imprese del territorio

Arezzo, 27 novembre 2024 – Lunedì scorso, presso la sala consiliare del Comune di Loro Ciuffenna, l'ASDhato il suo progettoattività produttive del. L'iniziativa segna il ritorno del calcio organizzato nel paese, con obiettivi che vanno oltre l'aspetto sportivo per includere finalità sociali. Il presidente Gabrielli, insieme al direttore generale Mugnai e al direttore sportivo Amariti, hanno illustrato le finalità della società. Lainfatti, secondo le loro parole, non è solo una squadra di calcio, ma mira a creare opportunità per i giovani del paese e rafforzare il senso di comunità. La squadra è composta da 15 ragazzi, principalmente da Loro Ciuffenna, reclutati dal direttore sportivo Amariti senza budget per gli ingaggi. Lo staff tecnico ei giocatori combatteranno a titolo gratuito, affrontando con impegno un campionato competitivo.