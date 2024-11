La FA indaga su Coote dopo le accuse sulla prenotazione di Alioski

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-27 11:22:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:La Federcalcio ha avviato un’indagine “urgente” sull’arbitro Davidin seguito alle affermazioni di aver discusso dell’ammonizione di un giocatore prima di una partita.Il Sun sostiene cheabbia avuto una conversazione di testo con un amico prima della partita di campionato tra Leeds United e West Brom nel 2019 in cui veniva menzionato il tema del cartellino giallo per il terzino sinistro del Leeds Ezgjanviene ammonito al 18? per un intervento su Darnell Furlong.Si presume cheabbia risposto alla persona il giorno successivo e abbia detto: “Spero che tu abbia appoggiato quanto discusso”.La FA ha avviato un’indagine “con urgenza” mentreha negato qualsiasi illecito.