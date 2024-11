Ilnapolista.it - Juventus su Dorgu, Giuntoli vuole soffiarlo al Napoli (Tuttosport)

Patricksi sta rendendo sempre più uno dei protagonisti dei primi mesi di Serie A. Lunedì ha segnato il terzo gol in campionato contro il Venezia, regalando i 3 punti alla sua squadra. Da tempo ilsta osservando il terzino sinistro danese, ma sul classe 2004 è piombata anche la, che in lui vede il sostituto di Cabal, infortunatosi al crociato.sualNicolò Schira suscrive:C’è anche la Vecchia Signora tra le pretendenti a Patrick. Non è passata inosservata la presenza di uno scout bianconero al Penzo nel match tra Venezia e Lecce. Il nome del danese è nei database dellada diversi mesi, già la scorsa estate il dsaveva sondato il terreno prima di ingaggiare Cabal. Il Lecce voleva venderlo a più di 15 milioni, cifra già messa sul piatto da diversi club.