Juventus in emergenza contro l’Aston Villa ma a Birmingham è importante dare un segnale

Leggi su Sportface.it

E’ unanon del tutto soddisfatta di quanto fatto vedere col Milan ma consapevole di avere mentalità e gioco adatti per far bene in Champions quella che si appresta a sfiil sorprendente Astonche, reduce dalla euro-sconfittail Bruges, aveva vinto a sorpresa le precedenti tre, e dunque a metà del guado è ancora tra le magnifiche otto che volerebbero direttamente agli ottavi. Non i bianconeri: è per questo che si lavora per il sorpasso, ma servirà tanta personalità e tanto coraggio, quello che non si è visto in un big match intelocutorio al Meazzail Milan. Bisognaunin un’altra trasferta delicata di questo trittico di partite lontano dallo Stadium: asono già caduti il Bologna e soprattutto il Bayern Monaco. E non deve trarre in inganno il lieve periodo di flessione che stanno attraversando iins, reduci da quattro partite di fila a secco di vittorie: Emery sa come si fa, soprattutto in Europa, e il suo calcio è di quelli che possono mettere in difficoltà una Vecchia Signora in ritardo sulla tabella di marcia sotto molti aspetti, in alcuni casi anche inaspettatamente.