In uno spazio dissequestrato alla mafia nel cuore del quartiere difficile per eccellenza è uno spazio dove i giovani del quartiere possono immaginare il loro futuro e costruirlo

Rischiano di rimanere intrappolati in un circolo chiuso di povertà ed emarginazione, i ragazzi e le ragazze dello ZEN di Palermo: persino la città, vista da lì, è un luogo lontano e distante, in cui non si va mai. Ed è allora normale non potere neppureunal di là del. Quello che è sempre, nelle cronache, il “”: segnato dal degrado,i palazzi sono fatiscenti, i servizi inesistenti, l’illegalità diffusa. “La Putìa dei Sogni”, o bottega dei sogni, nuova sede dell’Albero della Vita, appena inaugurata, accende “il” di colori e possibilità diversi. In unosottratto, restituitocomunità e decorato – sulla facciata – dal murale dello street artist palermitano Igor Scalisi Palminteri, sarà un laboratorio tutto per