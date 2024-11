Ilfattoquotidiano.it - Il numero 58 per Simoncelli e i due podi: Luca Lunetta diventa il primo pilota carabiniere nella storia del Motomondiale

ufficialmente ildel. Il 18enne romano, che corre in Moto3 con il team SIC 58, martedì 26 novembre ha prestato giuramento alla Scuola Allievi di Torino, entrando nel Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri. Una prima volta che puòre un esempio per il futuro: anche altri giovani piloti italiani adesso potranno infatti seguire lo stesso percorso, grazie alla collaborazione tra i carabinieri e la Federazione motociclistica italiana (Fmi). “Una giornata indimenticabile: sono profondamente onorato di essere ila rappresentare l’Arma dei Carabinieri e spero con tutto il cuore di portarne il nome sempre più in alto nelle prossime stagioni, continuando a crescere insieme nel motociclismo”, ha commentato, ringraziando la famiglia, ie la Federazione.