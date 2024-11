Iodonna.it - Il microbioma, una rivoluzione in fatto di skincare

I batteri costituiscono il 50% del nostro organismo? Incredibile ma vero, e Gallinée, il beauty brand fondato nel 2016 dalla dottoressa in farmacia Marie Drago, ci aiuta a prendercene cura affinché diventino un alleato di bellezza. Partiamo dall’inizio per comprendere meglio di cosa si tratta e come può aiutarci ad avere una pelle sana e radiosa.Ilè l’ecosistema di minuscoli organismi che abitano l’epidermide. Da oltre dieci anni, la founder di Gallinée se ne interessa a causa di un problema personale: una patologia autoimmune che ha colpito la sua pelle. La dottoressa Marie Drago ha quindi iniziato a studiare l’argomento, facendolo diventare anche il tema della sua tesi di laurea, e ha compreso come ilstia diventando uno dei focus più interessanti in campo cosmetico.