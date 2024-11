Ilnapolista.it - Il body-language di Guardiola suggerisce impotenza: Pep ha finito le soluzioni, non sa che fare (Daily Mail)

Pepsta nettamente vivendo il periodo più complicato della sua carriera. Il catalano non sembra abituato ad essere nell’occhio del ciclone negativamente, seppure anche al Bayern non visse momenti idilliaci. Al City è riuscito a creare in 6 stagioni una squadra a detta di molti imbattibile, con due finali di Champions League conquistate (di cui una vinta) e tanti campionati inanellati, vinti consecutivamente anche contro colossi come il Liverpool di Klopp. Ora il ruolino è negativo o comunque parecchio inquietante: ieri sera all’Etihad ha avuto dell’incredibile la rimonta del Feyenoord, specialmente per la goffaggine con cui sono arrivati i tre gol della rimonta. Errori della difesa e di Ederson. Al termine della gara, il tecnico ex Barça si è presentato alla stampa graffiato, in preda ad un esaurimento (calcistico) andante.