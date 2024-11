Lapresse.it - I 60 anni di Roberto Mancini, compleanno tra i rimpianti: “Un errore lasciare la Nazionale italiana”

compie 60. L’ex calciatore di Sampdoria e Lazio e allenatore stavolta spegne le candeline a casa e non nello stadio di qualche club o. Il tecnico di Jesi – ora in pausa dal calcio dopo l’esonero come ct dell’Arabia Saudita – si è raccontato in un’intervista a Il Giornale svelando di rimpiangere ancora di aver abbandonato la panchina Azzurra. “laè stata una scelta sbagliata che non rifarei”, ha detto. “Quel saldo rapporto di fiducia che avevo con la Federazione si era reciprocamente incrinato. Se potessi tornare indietro affronterei tutto in modo diverso. Se io e il presidente Gravina ci fossimo parlati, spiegati, chiariti, probabilmente le cose non sarebbero andate così”, ha aggiunto.“Allenare sentendo che la fiducia sulla tua persona vacilla non è una bella sensazione.