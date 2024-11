361magazine.com - Grande Fratello, “Vai a farti curare”: volano pesanti critiche in Casa verso una gieffina

, Helena Prestes al centro di nuovein: lo sfogo degli inquilinila modella, Helena Prestes dopo il meraviglioso incontro con Dayane Mello avvenuto ieri sera in puntata è pronta a schivare tutte le. La giovane modella da quando ha varcato la porta rossa dellaè un vulcano di energia e grinta.Leggi anche, Enzo Paolo rompe il silenzio sull’uscita dallaNelle ultime ore, – stando a quanto riporta Biccy.it – Giglio si è sfogato con Shaila e Jessica tornando sull’argomento Helena: “Basta, bisogna dire le cose come stanno. Non mi interessa niente se non sta bene, vai fuori e vai a, se non stai bene io non ti voglio qua.Non ti voglio qui se non stai bene. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso questa cosa e basta“.