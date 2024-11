Isaechia.it - Grande Fratello, Giglio sbrocca contro Helena Prestes dopo la diretta: “Se non stai bene vai fuori, vai a curarti, non ti voglio qui dentro!”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto), durante la quale le coppie che durante la settimana erano state divise tra la Casa e il tugurio, hanno avuto modo di riunirsi.Non tutti, però, sono riusciti a riabbracciare il proprio partner:e Yulia Bruschi, infatti, non hanno avuto questa possibilità, dal momento che– interpellata da Alfonso Signorini – ha deciso di dare a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato questa possibilità, togliendola però all’altra coppia.Il voto diha fatto finire le due coppie in parità, togliendo quindi ad entrambe di fatto la possibilità di rincontrarsi e proprio questo ha portato i quattro ad accusare ladi incoerenza. Ad essersi mostrato maggiormente risentito è stato, il qualela puntata ha sbottato, anche per via del fatto che la modella ha avuto modo di incontrare l’amica Dayane Mello ed è stata eletta preferita dal pubblico con il 39 % dei voti:Non ha il coraggio di dire la verità, deve fare il suo gioco.