Isaechia.it - Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi dopo l’abbandono: “È stata la produzione a dirmi che dovevo uscire”. Poi lancia una frecciatina a Stefano De Martino

Tra i protagonisti dell’attuale edizione delc’è stato anche il ballerino e coreografo, che ha deciso di lasciare il programma per tornare dalla sua famiglia, composta dalla moglie Carmen Russo e dalla figlia Maria, di cui sentiva la mancanza.Intervistato dal settimanale Chi,per prima cosa ha svelato di sentire la mancanza del reality ora che è fuori dai giochi:Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi, adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno.E per quanto riguarda il suo abbandono:Io sono stato male, a un certo punto èlastessa ache, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia.